Counter-Terrorism: भारत-रूस आतंकवाद पर सहयोग बढ़ाएंगे, दिसंबर में यूएनएससी का अध्यक्ष बनेगा भारत

भारत और रूस ने आतंकवाद के खिलाफ पर सहयोग और गहरा करने का फैसला किया है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र व अन्य मंचों पर इस मामले में एकजुट होंगे।

यह सहमति गुरुवार को मास्को में विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा और रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच मॉस्को में बनी। वर्मा ने रूसी अधिकारियों के साथ संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर परामर्श के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बातचीत में दोनों पक्ष आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिलकर अपना पक्ष रखने के लिए रजामंद हुए।

बातचीत में रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस के विदेश मामलों के उप मंत्री सर्गेई वासिलीविच वर्शिनिन ने किया। भारत व रूसी अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आगामी एजेंडे और हाल के घटनाक्रम से संबंधित मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। मास्को में हुई यह वार्ता यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच हुई है।

