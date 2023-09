Washington: 'भारत गैर-पश्चिम है पर पश्चिम विरोधी नहीं', हडसन इंस्टीट्यूट में ये बोले विदेश मंत्री जयशंकर

नई प्रशांत व्यवस्था में भारत की भूमिका पर चर्चा करते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा एक नया विचार है, यह कुछ अलग है। आज हम भारत के पश्चिम की तुलना में भारत के पूर्व में बहुत अधिक व्यापार करते हैं। यहां हमारे प्रमुख व्यापार भागीदार और आर्थिक साझेदार हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बातें हडसन इंस्ट्यूट में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कही।

