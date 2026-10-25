यूएन में भारत ने पाकिस्तान को घेरा: कहा- सेना ही असली हुक्मरान, सरकार के पास अपने फैसले लेने की हिम्मत नहीं

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को जमकर घेरा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सामने भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसे पहले अपने देश के हालात पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान में सेना ही असली हुक्मरान है और वहां की सरकार में सेना के फैसलों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। भारत ने यह भी सवाल उठाया कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करने वाला पाकिस्तान अपने यहां के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है।

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