गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका: फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में चली गोलियां, छह बच्चों समेत 12 घायल; तीन की हालत गंभीर

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टालाहैसी के पुलिस प्रमुख लॉरेंस रेवेल ने पत्रकारों को बताया कि घटना के सिलसिले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि गोलीबारी से पहले वहां झगड़ा हुआ था। यह घटना फुटबॉल मैच के बाद भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई।पुलिस ने बताया कि घायलों में से 12 लोगों को गोली लगी है। कम से कम तीन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने सोशल मीडिया पर बताया कि गोलीबारी उसके परिसर के पास हुई थी। साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय परिसर सुरक्षित है।फ्लोरिडा एएंडएम यूनिवर्सिटी ने शनिवार, 24 अक्टूबर को रात 8:45 बजे से पहले अलर्ट जारी किया। इसमें टालाहैसी के ब्रैग स्टेडियम के पास मौजूद लोगों को पुलिस की कार्रवाई के बीच सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई।इसके बाद फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी ने रात 10 बजे टालाहैसी परिसर के लिए आपात संदेश जारी किया। इसमें छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों से घरों या इमारतों के अंदर रहने और सतर्क रहने को कहा गया। पुलिस फ्लोरिडा एएंडएम यूनिवर्सिटी के ब्रैग स्टेडियम के पास हुई गोलीबारी की जांच कर रही थी।फ्लोरिडा एएंडएम यूनिवर्सिटी ने फेसबुक पर शुरुआती संदेश में कहा, "एफएएमयू अलर्ट: ब्रैग स्टेडियम और पेरी स्ट्रीट के पास पुलिस की कार्रवाई जारी है। इलाके से दूर रहें या आसपास होने पर सुरक्षित स्थान पर रहें।"बाद में विश्वविद्यालय ने एक और संदेश जारी कर बताया, "टालाहैसी पुलिस विभाग (टीपीडी) पेरी स्ट्रीट पर हुई गोलीबारी की जांच कर रहा है। फिलहाल, घायलों की संख्या और उनकी चोटों की गंभीरता के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। समुदाय के लोगों से अपील है कि पुलिस की जांच के दौरान इलाके से दूर रहें। अधिक जानकारी मिलने पर आगे अपडेट दिया जाएगा।"गोलीबारी विश्वविद्यालय के होमकमिंग फुटबॉल मैच के कुछ ही समय बाद हुई। घटना के बाद फ्लोरिडा एएंडएम यूनिवर्सिटी ने पीड़ितों और प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई। विश्वविद्यालय ने अपने एक अन्य संदेश में कहा, "पेरी स्ट्रीट पर आज रात हुई घटना से प्रभावित सभी लोगों और पीड़ितों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। टालाहैसी पुलिस की जांच के दौरान कृपया इलाके से दूर रहें।"