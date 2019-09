हाउडी मोदी : प्रधानमंत्री के स्वागत को ह्यूस्टन तैयार, जानिए कार्यक्रम में क्या-क्या होगा

{"_id":"5d863c568ebc3e93af0f4d2e","slug":"howdy-modi-know-what-will-happen-during-program-in-houston","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0939\u093e\u0909\u0921\u0940 \u092e\u094b\u0926\u0940 : \u092a\u094d\u0930\u0927\u093e\u0928\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0917\u0924 \u0915\u094b \u0939\u094d\u092f\u0942\u0938\u094d\u091f\u0928 \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930, \u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u0915\u094d\u0930\u092e \u092e\u0947\u0902 \u0915\u094d\u092f\u093e-\u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में भारतीय-अमेरिकी समुदाय की ओर से 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम 22 सितंबर को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8.30 बजे से शुरू होगा। तीन घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहेंगे।







यह कार्यक्रम ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में होगा। यह स्टेडियम अमेरिका के सबसे बड़े पेशेवर फुटबॉल स्टेडियमों में से एक है। पोप के अलावा किसी विदेशी नेता की अमेरिका यात्रा के दौरान यह सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें 50 हजार से ज्यादा लोगों से सम्मिलित होने की संभावना है। यह अमेरिका के सांस्कृतिक, बौद्धिक और सामाजिक परिदृश्य में भारतीय-अमेरिकियों के योगदान की झलक दिखाएगा।

50 हजार से ज्यादा लोग शामिल होंगे

यह पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साथ 50 हजार से ज्यादा भारतीय-अमेरिकियों को कार्यक्रम के एक सत्र 'साझा स्वप्न, बेहतर भविष्य' को एक मंच से संबोधित करेंगे। यह सत्र भारत-अमेरिका के मजबूत संबंधों के साथ भारतीय-अमेरिकियों की सफलता पर केंद्रित होगा।



अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला दोनों देशों के नेताओं के एक मंच पर आने को अपरंपरागत और अद्वितीय बताया। उन्होंने कहा, 'यह कार्यक्रम अमेरिका-भारत संबंधों के लिए मजबूत द्विपक्षीय समर्थन को दर्शाएगा।' उन्होंने कहा कि भारतीय-अमेरिकी समुदाय दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच एक पुल की तरह है।



इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑऱ कॉमर्स ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन (आईएसीसीजीएच) के संस्थापक सचिव और वर्तमान में कार्यकारी निदेशक जगदीप अहलूवालिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में 90 संगठन भाग ले रहे हैं। आईएसीसीजीएच ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए एक विशेष बिलबोर्ड भी बनाया है।

90 मिनट के सांस्कृतिक कार्यक्रम से होगी शुरुआत

टेक्सस इंडिया फोरम ने कहा कि कार्यक्रम की शुरुआत एक 90 मिनट के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ होगी। इस कार्यक्रम में लगभग 400 कलाकार और समुदाय के सदस्य अपनी प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम के लिए दो गीत भी लिखे गए हैं, जो भारतीय-अमेरिकी युवाओं की यात्रा को दर्शाएंगे।



इसके बाद 'साझा स्वप्न-बेहतर भविष्य' सत्र होगा। यह सत्र भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लोगों की सफलता के साथ भारत और अमेरिकी के मजबूत संबंधों पर केंद्रित होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भाषण देने की भी संभावना है। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग अंग्रेजी अनुवाद सुनने के लिए अपने स्मार्टफोन का उपयोग कर सकेंगे।

क्या है 'हाउडी' का मतलब?

हाउडी शब्द शॉर्ट फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका पूरा मतलब होता है - हाउ डू यू डू (How do you do), यानी आप कैसे हैं? दक्षिण-पश्चिम अमेरिका में अभिवादन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए यहां हाउडी मोदी (Howdy Modi) का प्रयोग हो रहा है। यानी हाउ डू यू डू मोदी?