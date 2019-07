ट्रंप को विदेश मामलों की समिति का जवाब, हाफिज पाक में खुलेआम घूम रहा था, ढूंढा नहीं गया

डोनाल्ड ट्रंप को वैश्विक आतंकी और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद को लेकर ट्वीट करना भारी पड़ गया। अमेरिकी विदेश मामलों की समिति ने ट्रंप के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ‘पाकिस्तान 10 साल से खोज नहीं कर रहा था। वह देश में आजादी से रह रहा था। उसे कई बार गिरफ्तार किया और छोड़ भी दिया। सईद को दिंसबर 2001, मई 2002, अक्टूबर 2002, अगस्त 2006 (दो बार), दिसंबर 2008, सितंबर 2009 और जनवरी 2009 में गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया था।’

FYI Pakistan wasn't searching for him for 10 years. He’s been living freely, and was arrested and released in:

December 2001

May 2002

October 2002

August 2006 (twice)

December 2008

September 2009

January 2017



Let’s hold the 👏 until he’s convicted. https://t.co/qMtD7wgSp9