कनाडा सैन्य अड्डा अग्निकांड: पीएम कार्नी बोले- चार सैनिकों ने गंवाई जान, दर्जनों घायल; क्या पता लगी आग की वजह?

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रधानमंत्री कार्नी ने बताया कि आग लगने के समय सैन्यकर्मी प्रशिक्षण ले रहे थे। मृत चार सैनिकों के परिवारों को हादसे की जानकारी दे दी गई है। घायलों की सही संख्या तत्काल स्पष्ट नहीं हो सकी। घायलों का इलाज वैनराइट, एडमंटन, रेड डियर और कैलगरी के अस्पतालों में किया जा रहा है। प्रभावित सैनिकों में रिजर्व सैन्यकर्मी और कनाडा की प्रतिष्ठित रेजिमेंट प्रिंसेस पेट्रीशिया कैनेडियन लाइट इन्फैंट्री के जवान भी शामिल हैं। ये सैनिक देश के अलग-अलग सैन्य अड्डों से प्रशिक्षण के लिए वैनराइट पहुंचे थे। कार्नी ने इसे देश की जमीन पर शांतिकाल में सेना के साथ हुई सबसे गंभीर त्रासदियों में से एक बताया। उन्होंने मृतकों और घायलों के सम्मान में देशभर की संघीय इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने की घोषणा की।आग के बाद बड़ी संख्या में घायल लोगों को अस्पतालों में पहुंचाया गया, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ा। अल्बर्टा के कई अस्पतालों ने ‘कोड ऑरेंज’ घोषित किया। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में गंभीर रूप से घायल लोगों के इलाज के लिए आपात व्यवस्था करनी पड़ रही है। एडमंटन के रॉयल एलेक्जेंड्रा अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सक वॉरेन थिर्स्क ने बताया कि घायलों की संख्या इतनी अधिक थी कि शहर के अस्पतालों पर असाधारण दबाव पड़ गया। एडमंटन क्षेत्र में एंबुलेंस की उपलब्धता भी बेहद कम हो गई थी। अधिकारियों ने लोगों से संभव होने पर यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा अस्पताल के आपातकालीन विभाग में जाने से बचने की अपील की। वैनराइट के मेयर ब्रूस प्यू ने कहा कि स्थानीय अस्पताल इतनी बड़ी आपदा से निपटने के लिए नहीं बना था। घायलों को हेलीकॉप्टर और विमानों से दूसरे अस्पतालों में भी भेजा गया।कनाडाई सेना ने कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिससे यह घटना आतंकवादी हमले का नतीजा लगती हो। हालांकि, आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को शनिवार शाम करीब चार बजे सैन्य अड्डे के प्रशिक्षण क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिली थी। कनाडा के रक्षा मंत्री डेविड मैकगिन्टी ने बताया कि पुलिस जांच में शामिल है और स्थिति बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि अधिकारी घटना की पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। शनिवार को अल्बर्टा के कई इलाकों में तेज हवाएं चली थीं, जिनकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। इन हवाओं से पेड़ गिरे और सड़क पर लगे संकेतक भी उड़ गए। रात करीब 11 बजे स्थानीय प्रशासन ने बताया कि आग पर काबू पाने की स्थिति बन रही है और संपत्ति तथा जरूरी बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखा गया है। आसपास के निवासियों के लिए निकासी का आदेश जारी नहीं किया गया था।हादसे के बाद अल्बर्टा को दूसरे प्रांतों से मदद की पेशकश की गई। सस्केचेवान के प्रीमियर स्कॉट मो ने सहायता भेजने की घोषणा की। अल्बर्टा की प्रीमियर डेनियल स्मिथ ने घटना को गंभीर और दुखद बताया। प्रधानमंत्री कार्नी ने आग बुझाने में जुटे दमकलकर्मियों और बचाव दलों की सराहना की। कनाडा की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलिव्रे ने भी प्रभावित लोगों के प्रति समर्थन जताया और लोगों से आपात निर्देशों का पालन करने तथा बचाव दलों के लिए सड़कें खाली रखने की अपील की। इस आग का असर सोमवार को होने वाले अल्बर्टा के जनमत संग्रह से पहले मतदान पर भी पड़ा। वैनराइट कम्यूनिप्लेक्स में अग्रिम मतदान केंद्र शनिवार को समय से पहले बंद करना पड़ा। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि मतपत्र और मतदान सामग्री सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह पहुंचा दी गई। मतदाताओं के लिए लॉयडमिंस्टर और वर्मिलियन के मतदान केंद्रों को वैकल्पिक विकल्प के रूप में बताया गया।