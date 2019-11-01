अमेरिका के कैलिफोर्निया में हैलोवीन पार्टी कर रहे लोगों पर गोलीबारी, चार की मौत

Four people have been killed in a Halloween night shooting in Orinda, California: The Associated Press— ANI (@ANI) November 1, 2019
Orinda homicide update - four fatalities, several injuries. More details coming.— CoCo Sheriff PIO (@cocosopio) November 1, 2019
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिवसीय दौरे पर उज्बेकिस्तान के ताशकंद पहुंच गए। यहां पर वह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ( एससीओ ) की बैठक में शामिल होंगे।
1 नवंबर 2019