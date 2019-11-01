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अमेरिका के कैलिफोर्निया में हैलोवीन पार्टी कर रहे लोगों पर गोलीबारी, चार की मौत

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ओरिंदा (कैलिफोर्निया) Updated Fri, 01 Nov 2019 10:44 PM IST
बंदूक
बंदूक - फोटो : पेक्सेल्स
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अमेरिका में भीड़ पर गोलीबारी का एक और मामला सामने आया है। कैलिफोर्निया में हैलोवीन पार्टी कर रहे लोगों की गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई है जबकि चार अन्य घायल हैं। पुलिस के मुताबिक, यह हमला उत्तरी कैलिफोर्निया में सेन फ्रांसिस्को बे-एरिया में एक किराये के घर में चल रही हैलोवीन पार्टी के दौरान हुआ। पार्टी के दौरान 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 
 
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पुलिस प्रमुख डेविड कुक ने बताया कि फोन पर मिली जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां चार लोगों के शव बरामद हुए। हालांकि हमला करने वालों की पहचान नहीं हो सकी है। केजीओ-टीवी की तरफ से जारी की गई वीडियो में घटनास्थल से कई दर्जन घायलों को ले जाती कई एंबुलेंस दिख रही हैं।

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