Airstrike : सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इस्राइल का हवाई हमला, पांच सैनिकों की मौत

इस्राइल ने सीरिया पर हवाई हमला किया है। हमले में पांच सीरियाई सैनिक मारे गए हैं। सरकारी मीडिया के हवाले से समाचार एजेंसी एएफपी ने यह खबर दी है। हवाई हमला सीरिया की राजधानी दमिश्क पर किया गया।

सीरिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस्राइल ने दमिश्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और राजधानी के दक्षिण में अन्य स्थानों पर हवाई हमले किए। इनमें पांच सैनिक मारे गए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। मंत्रालय के एक बयान में कहा कि सीरियाई वायु रक्षा प्रणाली ने हमले को रोक लिया और अधिकांश मिसाइलों को मार गिराने में कामयाब रहे।इस्राइली हमले में दमिश्क हवाईअड्डे की उड़ानों पर क्या असर पड़ा, यह अभी पता नहीं चला है। क्षेत्रीय राजनयिक और खुफिया सूत्रों ने बताया कि सीरिया और लेबनान में सहयोगियों को हथियार पहुंचाने के लिए ईरान द्वारा हवाई आपूर्ति को रोकने के लिए इस्राइल ने सीरियाई हवाई अड्डों पर हमले तेज कर दिए हैं।

दोनों पड़ोसी देशों के बीच अक्सर झड़प होती रहती है। दोनों के बीच काफी पुराना विवाद है। गोलान हाइट्स या गोलान पहाड़ियों पर कब्जे को लेकर दोनों में कई बार सैन्य टकराव हो चुका है। इस पहाड़ी पर कभी सीरिया का कब्जा था, लेकिन 1967 में अरब देशों के साथ हुए युद्ध के बाद इस्राइल ने इसे हासिल कर लिया। गोलान पहाड़ियों को इस्राइल अपने पास इसलिए रखना चाहता है क्योंकि यहां से सीरिया की राजधानी दमिश्क सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। गोलान की ऊंची पहाड़ियों से दमिश्क पर आसानी से नजर रखी जा सकती है।

