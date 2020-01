कोरोनावायरसः वुहान से कुछ देर में भारतीय यात्रियों का पहला जत्था भरेगा उड़ान

कोरोनावायरस के कहर से चीन में हाहाकार मचा हुआ है। इस खतरनाक वायरस से लगभग 300 लोगों की मौत हो गई है। यहां रहने वाले दूसरे देश के नागरिक शहर छोड़कर अपने देश लौटना चाह रहे हैं। इसी बीच भारत ने भी अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें एयरलिफ्ट करने का फैसला लिया है। एयर इंडिया का विशेष विमान वुहान भेजा गया है जहां से भारतीय यात्रियों का पहला जत्था कुछ ही देर में उड़ान भरेगा।

First batch of Indian passengers in Air India special flight that will take off from Wuhan (China) shortly. #Coronavirus pic.twitter.com/RJoWkjsjwL