थाईलैंड में शुक्रवार एक नाइट क्लब में जबर्दस्त आग लग गई। आग की चपेट में आने से 40 लोगों की मौत और 10 बुरी तरह झुलस गए हैं।

Fire at Mountain B Pub in Sattahip district of Chon Buri around 1am killed at least 13 people and at least 30 were reportedly injured. #BangkokPost #Thailand



📷 @iamttsd Twitter account pic.twitter.com/qjFJ6wfcJN