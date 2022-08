Chinook helicopter: चिनूक हेलिकॉप्टरों में आग का अंदेशा, अमेरिकी सेना ने रोकी उड़ानें, भारत ने मांगी रिपोर्ट

अमेरिकी सेना ने अपने सारे चिनूक हेलिकॉप्टरों की उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। इनके इंजन में आग लगने के अंदेशे को देखते हुए यह फैसला किया गया है। इधर, भारत में इन CH-47 हेलिकॉप्टरों का वायुसेना अब भी इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका में पाबंदी को लेकर वायुसेना ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

Indian Air Force Chinook helicopter fleet is still operational. India has sought details of the reasons which have led to the grounding of the entire fleet of US Army’s Chinook CH-47 helicopters because of a risk of engine fires: Government officials



