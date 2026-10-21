यूरोप में ढह रहा मध्यमार्गी राजनीति का किला: फ्रांस से जर्मनी तक अतिवादी दलों का उभार; क्यों बदल रहा रुझान?

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यूरोप के सबसे बड़े और प्रमुख देशों में मध्यमार्गी राजनीतिक दलों का जनाधार तेजी से खिसक रहा है। धीमी आर्थिक वृद्धि, महंगाई, और युवाओं के सामने धुंधले भविष्य के संकट ने आम जनता के गुस्से को भड़का दिया है। असंतोष का फायदा धुर-दक्षिणपंथी और चरम-वामपंथी राजनीतिक दलों को मिल रहा है। फ्रांस का संकट इसका उदाहरण हैं, लेकिन यह प्रवृत्ति पूरे यूरोप में कई वर्षों से गहरी जड़ें जमा रही है।