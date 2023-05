Elon Musk: ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा देंगे एलन मस्क, अपना उत्तराधिकारी चुनने की घोषणा की

अरबपति एलन मस्क ने ट्विटर का सीईओ पद छोड़ने की घोषणा की है। मस्क ने कहा कि उन्होंने ट्विटर का नया सीईओ का चुन लिया है। हालांकि, अभी उन्होंने नए सीईओ के नाम की घोषणा नहीं की है। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के मालिक मस्क ने संकेत दिए हैं कि ट्विटर की नई सीईओ एक महिला होगी।

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.