{"_id":"6270949697be9d7f886c0a19","slug":"elon-musk-plan-to-fire-twitter-ceo-parag-agarwal-and-legal-head-vijaya-gadde","type":"story","status":"publish","title_hn":"ट्विटर: भारतवंशी सीईओ पराग अग्रवाल और विजया गाडे की हो सकती है छुट्टी, एलन मस्क लेने वाले हैं बड़ा फैसला!","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Tue, 03 May 2022 08:03 AM IST