भूकंप: अमेरिका के अलास्का में कांपी धरती, 6.9 तीव्रता का लगा झटका, नुकसान की खबर नहीं

अमेरिका के अलास्का शहर में शनिवार को भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.9 आंकी गई। स्थानीय समयानुसार सुबह 5.27 पर महसूस किया गया। अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इसका केंद्र होमर से 605 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था।

Earthquake of magnitude 6.9 on the Richter scale occurred 605 km southwest of Homer, Alaska at 1727 hours: National Center for Seismology