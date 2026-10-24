'ईरान के बाद क्यूबा को देखेंगे': ट्रंप ने दिया बड़ा संकेत, क्या एक और देश पर कब्जे की रणनीति बना रहा अमेरिका?

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में, रोड्रिग्ज ने लिखा, 'हम क्यूबा के प्रति अमेरिका के इरादों से जुड़ी हर धमकी को खारिज करते हैं। हमारे तटों पर खूबसूरत बीच तो हैं ही, लेकिन साथ ही वहां चूना पत्थर (लाइमस्टोन) की बेहद नुकीली चट्टानें भी हैं। जो लोग यहां बुरे इरादों और वर्चस्व जमाने की चाहत के साथ आते हैं, उनके लिए यह जगह बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है।' इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने क्यूबा के लोगों से सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) के साथ एक गुप्त साझेदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उनके देश में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। अपने एक्स पोस्ट में, रुबियो ने लिखा, 'जो लोग क्यूबा में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, उनके लिए यही सही समय है। टूटे हुए वादों की निराशा, भ्रष्टाचार और कुछ चुनिंदा लोगों की ऐशो-आराम भरी जिंदगी से तंग आकर, सीआईए के साथ गुप्त साझेदारी करें और अपने मनचाहे बदलाव को लाने का यह मौका हाथ से न जाने दें।'बता दें कि इस बीच ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा पर अपना आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों की नौ सरकारी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही, अमेरिका ने अपने उन नियमों को और सख्त कर दिया है, जो क्यूबा जाने वाले अमेरिकी नागरिकों को वहां की सरकारी कंपनियों के साथ व्यापार करने से रोकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार क्यूबा में नेतृत्व परिवर्तन की ओर इशारा किया है। इसी साल दो मई को, ट्रम्प ने कहा था कि अमेरिका तुरंत क्यूबा पर कब्जा कर लेगा। 'द फोरम क्लब ऑफ द पाम बीच' के डिनर में बोलते हुए, ट्रंप ने कहा कि क्यूबा में कुछ समस्याएं हैं।