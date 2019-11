ट्रंप बिना किसी घोषणा के पहुंचे अफगानिस्तान, बोले-तालिबान के साथ वार्ता फिर से शुरू

तालिबान के साथ वार्ता फिर से शुरू करने के लिए ट्रंप बिना किसी घोषणा के अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका ने तालिबान विद्रोहियों के साथ बातचीत फिर से शुरू कर दी है।

Trump makes unannounced visit to Afghanistan, says talks with Taliban revived



Read @ANI Story | https://t.co/WEDEKOn26F pic.twitter.com/Tq4NDJdCBJ