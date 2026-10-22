पांच साल बाद मां से बात: आंग सान सू की को बेटे से फोन पर बातचीत की मिली इजाजत; क्या जल्द हो पाएगी रिहाई?

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सू की फरवरी 2021 से हिरासत में हैं। उस समय सेना ने तख्तापलट कर उनकी चुनी हुई सरकार को हटा दिया था। फिलहाल वह घर में नजरबंद हैं और 18 साल की जेल की सजा काट रही हैं। उन्हें कई आरोपों में दोषी ठहराया गया था। उनके समर्थकों और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।एरिस ने फेसबुक पर लिखा, आज, मैं पांच साल से अधिक समय बाद आखिरकार अपनी मां, आंग सान सू की से बात कर पाया। उनकी आवाज दोबारा सुनने का मतलब मेरे लिए इतना ज्यादा है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग के प्रवक्ता खाइंग खाइंग सो ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि एरिस ने अपनी मां से 20 मिनट तक बातचीत की। सू की राजधानी नेपीडॉ में एक अज्ञात स्थान पर घर में नजरबंद हैं। एरिस ने लंदन स्थित म्यांमार के दूतावास से उनसे बात की।सू की के छोटे बेटे एरिस लंदन में रहते हैं। उन्होंने म्यांमार के अन्य लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन अभियान चलाया था। इसमें उन्होंने अपनी मां के जीवित और स्वस्थ होने का सबूत देने की मांग की थी। 2021 में सेना के तख्तापलट के बाद से सू की को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। उनकी स्थिति और वह कहां हैं, इसकी जानकारी भी काफी हद तक लोगों से छिपाकर रखी गई है।

(किम एरिस। फोटो: फेसबुक/किम एरिस)