नेतन्याहू की पीएम मोदी से बात: इस्राइली स्वतंत्रता दिवस पर मशाल जलाने का दिया न्योता, कैप्टन मच्छार होंगे साथ

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उन्होंने आगे बताया कि पीएम मोदी ने इस निमंत्रण के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इस्राइल जमीन और हवा, दोनों जगह आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत और वर्षों पुराने संबंधों की भी सराहना की।प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके इस्राइली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। दोनों नेताओं ने भारत और इस्राइल के संबंधों में लगातार बनी गति का स्वागत किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता भी दोहराई। बातचीत में पश्चिम एशिया के हालात पर भी विचार किया गया। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया।प्रधानमंत्री कार्यालय ने आगे बताया कि नेतन्याहू के साथ बातचीत में मोदी ने शांति बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाने पर भारत का रुख दोहराया। इसका अर्थ है कि भारत बातचीत और आपसी सहमति के जरिए क्षेत्र में तनाव कम करने और स्थिरता लाने का समर्थन करता है। दोनों नेताओं की बातचीत में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के साथ पश्चिम एशिया में शांति का मुद्दा भी अहम रहा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में बातचीत के दौरान किसी खास समझौते या नई पहल की घोषणा का उल्लेख नहीं है।फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार उस समय चर्चा में आए, जब दुबई से इस्राइल जा रही फ्लाइट एफजेड1073 के कॉकपिट में हिंसक झड़प हुई। विमान में 170 से ज्यादा यात्री सवार थे। इस घटना के बाद विमान को रास्ता बदलकर सऊदी अरब के तबुक ले जाना पड़ा, जहां उसकी सुरक्षित लैंडिंग हुई। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित की बहादुरी की सराहना की और उन्हें इस्राइल के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मशाल प्रज्वलित करने के निमंत्रण से जुड़ी चर्चा में शामिल किया।यह विमान दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस्राइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक, उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मित और उनके सह-पायलट के बीच हिंसक झड़प हुई। आरोप है कि सह-पायलट ने कैप्टन स्मित पर चाकू से हमला किया और विमान के नियंत्रण में दखल देने की कोशिश की। इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी सह-पायलट पर हमला करने और विमान के नियंत्रण में हस्तक्षेप की कोशिश का आरोप लगाया। घटना के बाद विमान का रास्ता बदलकर सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे। इसके बाद एक क्रू सदस्य और कुछ यात्री अंदर पहुंचे और दूसरे पायलट को काबू करने में मदद की। झड़प के दौरान विमान तेजी से नीचे आने लगा था, लेकिन बाद में उस पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया गया। इसके बाद विमान को तबुक की ओर मोड़ा गया। विमान में सवार सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की बात कही गई। दोनों पायलटों को इलाज के लिए ले जाया गया।