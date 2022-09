Tokyo: राजनाथ ने की जापान के पीएम किशिदा से मुलाकात, शांति व स्थिरता में निर्णायक भूमिका पर जोर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी जापान यात्रा के दौरान पीएम फुमियो किशिदा से टोक्यो में मुलाकात की। इस मौके पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने पूर्व पीएम शिंजो आबे के निधन पर संवेदना प्रकट की।

रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि क्षेत्र में शांति व स्थिरता कायम रखने के लिए भारत व जापान को निर्णायक भूमिका अदा करना होगी। इससे पूर्व राजनाथ सिंह ने जापान में होने वाली दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए अपने समकक्ष यासुकाजु हमदा से मुलाकात की। सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष द्विपक्षीय रणनीतिक व वैश्विक साझेदारी एक स्वतंत्र, मुक्त और कानून-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं, बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच ‘लड़ाकू अभ्यास‘ आयोजित करने पर सहमति बन गई। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उपकरण और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में साझेदारी के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जापानी उद्योगों को भारत के रक्षा गलियारों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जहां सरकार द्वारा बनाए गए रक्षा उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण है।

