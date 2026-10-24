चीन पहुंचे किम जोंग उन: नए पुल से की एंट्री; रूस के बाद चीन से रिश्ते मजबूत करने में जुटे उत्तर कोरियाई नेता

दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप के मुताबिक, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन चीन पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने दोनों देशों को जोड़ने वाले हाल ही में खुले नए पुल से चीन के सीमावर्ती शहर डांडोंग में प्रवेश किया। हालांकि, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय और एकीकरण मंत्रालय ने इस खबर की तत्काल पुष्टि नहीं की। उत्तर कोरिया और चीन की सरकारी मीडिया ने भी किम के दौरे को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

विज्ञापन