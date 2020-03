कोरोनावायरस से संक्रमित फेफड़े की पहली 3D इमेज जारी, डरावनी तस्वीर से सहमी दुनिया

वैश्विक महामारी घोषित हो चुका कोरोनावायरस अबतक दुनियाभर में 3300 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। इस खतरनाक वायरस की काट खोजने में दुनियाभर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। इस दौरान रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने कोरोनावायरस से प्रभावित फेफड़े की 3D तस्वीर जारी की है।

This 3D video from @RSNA shows what are called ground-glass opacities in the lungs of a #COVID-19 patient. These opacities on the CT scan indicate pneumonia as the spaces which are normally filled by air are being filled with something else.



