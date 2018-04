LIVE: चीन के वुहान शहर में पीएम मोदी ने जिनपिंग के साथ किया नौका विहार, चाय पर हो रही चर्चा

{"_id":"5ae3f1084f1c1b6e098b6b5f","slug":"live-pm-modi-and-chinese-president-xi-jinping-meeting-in-wuhan","type":"story","status":"publish","title_hn":"LIVE: \u091a\u0940\u0928 \u0915\u0947 \u0935\u0941\u0939\u093e\u0928 \u0936\u0939\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0940\u090f\u092e \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0928\u0947 \u091c\u093f\u0928\u092a\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0928\u094c\u0915\u093e \u0935\u093f\u0939\u093e\u0930, \u091a\u093e\u092f \u092a\u0930 \u0939\u094b \u0930\u0939\u0940 \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e ","category":{"title":"China","title_hn":"\u091a\u0940\u0928","slug":"china"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Updated Sat, 28 Apr 2018 09:35 AM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे का आज दूसरा दिन है। वह इस समय चीन के वुहान शहर में हैं। इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ईस्ट लेक के पास वॉक की और साथ में नौका विहार किया। आपको बता दें कि वुहान चीन का एक प्रसिद्ध शहर है, यहां की यागत्से नदी का चयन काफी सोच-समझ कर किया गया है। मोदी कभी भी चीन के मध्य में नहीं गए थे इसलिए उन्हें वुहान शहर में आमंत्रित किया गया है।



LIVE UPDATES



9:05 AM- ईस्ट लेक के किनारे दोनों नेताओं ने चाय पर चर्चा की।



8:50 AM- पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के साथ ईस्ट लेक में नौका विहार किया।



8:20 AM- पीएम मोदी और शी जिनपिंग ईस्ट लेक के पास साथ टहले और उन्होंने आपस में बात की।