China: ताजपोशी से पहले जिनपिंग ने दिखाई ताकत, कांग्रेस की बैठक से पूर्व राष्ट्रपति को जबरन किया गया बाहर

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तीसरे कार्यकाल के लिए अपनी ताजपोशी से पहले प्रतिद्वंदियों को अपनी ताकत का अहसास कराना शुरू कर दिया है। शनिवार को पार्टी कांग्रेस की बैठक के दौरान अजीबोगरीब घटनाक्रम देखने को मिला। बताया जा रहा है कि पार्टी कांग्रेस की बैठक के बीच से पूर्व राष्ट्रपति हू जिन्ताओ को जबरन बाहर कर दिया गया।

घटना पार्टी कांग्रेस की बैठक के समापन सत्र के दौरान की है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि 79 वर्षीय हू जिन्ताओ, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बगल वाली कुर्सी पर बैठे थे। इसी दौरान दो सुरक्षा गार्ड उन्हें जबरन उठाकर बाहर ले जाते हैं। हालांकि, जिन्ताओ इसका विरोध कर रहे थे। इस दौरान सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी के 2,296 से अधिक प्रतिनिधि बैठक में शामिल थे।

Early drama: Hu Jintao seen being led out soon after reporters are led into the main hall pic.twitter.com/pRffGZF60I