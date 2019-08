पुरुषों ने तोड़ा दिल तो इस महिला ने कुत्ते से ही रचा ली शादी, वायरल हो रहीं तस्वीरें

विज्ञापन

I think this is bizarre, grotesque and I feel sad for the poor animal who does not seem to be enjoying this entire situation.

But, none of my business.



Our society is going down and we should evaluate where our moral and ethical principles reside. https://t.co/KfAZWWInsd — Glen (@br_glen) July 31, 2019

No wonder this lady has had 221 failed dates, who on earth can have an relationship like marriage with an animal, or am I being naive ! I have a dog and I love her, I would never dream of marrying her — Martyn J Williams (@MaartynW) July 30, 2019

Why marry your dog? Why not stay single and just have your pet like the rest of single women. — i. (@BoooooUWhore) July 30, 2019

I don't think the Dog gave his consent to marry this women so surely its a forced marriage or?? — ☆ (@John_Ellis_19) July 30, 2019

जरा सोचिए कि अगर आपको अपने पालतू जानवर को ही आपना जीवनसाथी बनाना पड़े तो क्या होगा? आप ऐसी कल्पना भी नहीं कर पा रहे होंगे कि इंसान और जानवर जीवनसाथी कैसे हो सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन की एक महिला ने अपने पालतू कुत्ते से शादी रचा कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है।इंसानों से मिले धोखे और रिश्तों की उलझनों से परेशान होकर ब्रिटेन की एलिजाबेथ ने अपने पालतू कुत्ते 'लोगान' से ही शादी कर ली। एलीजाबेथ ने ब्रिटिश टेलीविजन के एक लाइव शो में अपने कुत्ते से शादी की और कहा कि चार सगाइयां टूट जाने के बाद मेरा पुरुषों पर से विश्वास उठ गया था। किस्मत ने मुझे और लोगान को एक दूसरे से मिलाया है।हम दोनों की मुलाकात तब हुई जब हमें एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लोगान से मिलने से पहले मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके कारण ही मैं फिर से ठीक हो पाई हूं।लाइव शो के दौरान दोनों ने बड़े धूम-धाम के साथ इस अनोखी शादी की रस्में पूरी कीं। पहले तो लोगान और एलिजाबेथ ने एक दूसरे को ब्रेसलेट और अंगूठी पहनाई और फिर एक दूसरे को चूम कर शादी की रस्म निभाई। इस दौरान एलीजाबेथ का कुत्ता लोगान बिल्कुल किसी दूल्हे की तरह काला कोट और हैट पहनकर आया था, जबकि एलिजाबेथ सफेद गाउन में नजर आ रही थी।एलिजाबेथ की इस शादी को कई डॉग लवर्स बहुत सराह रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर लोग इस फैसले पर नापसंदगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि पुरुषों से धोखा मिलने के बाद कम से कम 'लोगान' उनके साथ सच्चा तो रहेगा।सोशल मीडिया पर इस अजीबोगरीब शादी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। सब लोग अलग-अलग राय दे रहे हैं। हालांकि एलिजाबेथ का यह कदम वाकई अपने आप में सबसे अलग और हैरान करने वाला है।