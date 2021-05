ब्रिटेन: विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल से की मुलाकात, प्रवास और यात्रा समझौतों पर किए दस्तखत

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को लंदन में ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल से मुलाकात की। उन्होंने माइग्रेशन यानी प्रवास आवर्जन और मोबिलिटी साझेदारी समझौतों पर दस्तखत किए। इससे दोनों देशों के बीच यात्रा और प्रतिभाओं के प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा। समझौते के बाद जयशंकर ने कहा कि आज सुबह ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के साथ सार्थक बैठक हुई और उक्त समझौतों पर दस्तखत किए गए।

A fruitful meeting this morning with UK Home Secretary

Priti Patel. Signed the Migration and Mobility Partnership Agreement that would facilitate legal travel and encourage talent flows. The living bridge between India and UK will get stronger as a result: EAM Dr S Jaishankar pic.twitter.com/ALdDfkbsmr