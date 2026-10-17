बांग्लादेश में बड़ा हादसा: समुद्र तटीय रिसॉर्ट में आग लगने से 10 की मौत, 9 लोग घायल
पीटीआई, ढाका। Published by: राकेश कुमार Updated Sat, 17 Oct 2026 03:31 PM IST
सार
बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित टुपटुप रेस्टो एंड रिसॉर्ट में शनिवार सुबह आग लगने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और नौ लोग घायल हो गए। आग से तीन मंजिला इमारत पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हादसे के समय रिसॉर्ट में करीब 30 लोगों के मौजूद होने की खबर है, जिनमें से चार से पांच लोग बाहर निकलने में सफल रहे। आग लगने की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
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विस्तार
बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी जिले कॉक्स बाजार में शनिवार सुबह एक समुद्र तटीय रिसॉर्ट में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ लोग घायल हो गए। आग सुबह करीब 6:30 बजे इनानी इलाके में स्थित टुपटुप रेस्टो एंड रिसॉर्ट में लगी। यह रिसॉर्ट मरीन ड्राइव पर पटुआरटेक बीच के पास है। दमकल विभाग के प्रवक्ता तल्हा बिन जासिम ने दोपहर करीब 1:30 बजे मृतकों की संख्या की पुष्टि की।
रिसॉर्ट में आग कैसे फैली?
यह तीन मंजिला रिसॉर्ट मुख्य रूप से बांस और लकड़ी से बना था। आग लगने के बाद पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। कॉक्स बाजार दमकल विभाग के उप सहायक निदेशक सैयद मुहम्मद मोर्शेद हुसैन ने बताया कि आग से पूरी इमारत नष्ट हो गई। यह रिसॉर्ट समुद्र तटीय शहर के प्रवेश मार्ग के पास कोलाटोली से करीब 29 किलोमीटर दूर स्थित है।
हादसे के समय रिसॉर्ट में कितने लोग थे?
खबरों के मुताबिक, आग लगने के समय रिसॉर्ट में करीब 30 लोग मौजूद थे। इनमें से चार से पांच लोग किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे। हालांकि, बाकी लोगों के ठिकाने और उनकी स्थिति के बारे में तत्काल स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। ऐसे में हादसे में प्रभावित लोगों की पूरी स्थिति जानने के लिए अधिकारियों की जांच अहम है।
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घायलों की हालत कैसी है?
घायलों को कॉक्स बाजार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर सबुकतागिन महमूद सोहेल ने बताया कि पांच घायलों के शरीर का करीब पांच प्रतिशत हिस्सा आग से झुलस गया है। इन सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक अन्य व्यक्ति गिरने से घायल हुआ था, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। कॉक्स बाजार के उपायुक्त ए मन्नान के मुताबिक, अब तक छह शव बरामद किए गए हैं। मृतकों के शव परिजनों को सौंपने से पहले डीएनए नमूने लिए जाएंगे।
आग लगने की वजह क्या थी?
आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों को आशंका है कि आग रिसॉर्ट की रसोई से शुरू हुई होगी, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उपायुक्त ए मन्नान ने बताया कि दमकल विभाग घटना की जांच कर रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने की असली वजह सामने आ सकेगी।
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रिसॉर्ट में आग कैसे फैली?
यह तीन मंजिला रिसॉर्ट मुख्य रूप से बांस और लकड़ी से बना था। आग लगने के बाद पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। कॉक्स बाजार दमकल विभाग के उप सहायक निदेशक सैयद मुहम्मद मोर्शेद हुसैन ने बताया कि आग से पूरी इमारत नष्ट हो गई। यह रिसॉर्ट समुद्र तटीय शहर के प्रवेश मार्ग के पास कोलाटोली से करीब 29 किलोमीटर दूर स्थित है।
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हादसे के समय रिसॉर्ट में कितने लोग थे?
खबरों के मुताबिक, आग लगने के समय रिसॉर्ट में करीब 30 लोग मौजूद थे। इनमें से चार से पांच लोग किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे। हालांकि, बाकी लोगों के ठिकाने और उनकी स्थिति के बारे में तत्काल स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। ऐसे में हादसे में प्रभावित लोगों की पूरी स्थिति जानने के लिए अधिकारियों की जांच अहम है।
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घायलों की हालत कैसी है?
घायलों को कॉक्स बाजार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर सबुकतागिन महमूद सोहेल ने बताया कि पांच घायलों के शरीर का करीब पांच प्रतिशत हिस्सा आग से झुलस गया है। इन सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक अन्य व्यक्ति गिरने से घायल हुआ था, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। कॉक्स बाजार के उपायुक्त ए मन्नान के मुताबिक, अब तक छह शव बरामद किए गए हैं। मृतकों के शव परिजनों को सौंपने से पहले डीएनए नमूने लिए जाएंगे।
आग लगने की वजह क्या थी?
आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों को आशंका है कि आग रिसॉर्ट की रसोई से शुरू हुई होगी, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उपायुक्त ए मन्नान ने बताया कि दमकल विभाग घटना की जांच कर रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने की असली वजह सामने आ सकेगी।