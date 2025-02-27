अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां: अमेरिका में अवैध मतदान, भारतीय गिरफ्तार; होर्मुज और रोमानिया में दो टैंकरों पर हमला

अमेरिका के मिनेसोटा में 2024 के आम चुनाव में गैरकानूनी रूप से मतदान करने और खुद को अमेरिकी नागरिक बताने के आरोप में भारतीय नागरिक मुकेश कुमार सोमाभाई चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) के अनुसार, चौधरी पर गलत जानकारी देकर मतदान करने और झूठा नागरिकता दावा करने का गंभीर आरोप है। दोषी साबित होने पर उन्हें प्रत्येक आरोप में अधिकतम पांच साल की जेल हो सकती है। अभियोजकों का आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर झूठा घोषणापत्र साइन किया था। अधिकारियों ने कहा कि वोट देने का अधिकार केवल अमेरिकी नागरिकों के पास है और वोट डालने के लिए खुद को अमेरिकी नागरिक बताना एक गंभीर अपराध है। इस अपराध में आरोपी को देश से निकाला भी जा सकता है।

विज्ञापन

होर्मुज और रोमानिया में दो टैंकरों पर हमला, सभी 24 भारतीय सुरक्षित पश्चिम एशिया और रोमानिया में दो टैंकरों को निशाना बनाया गया है। इन टैंकरों पर सवार सभी 24 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि 16 अक्तूबर को होर्मुज जलडमरूमध्य में कच्चे तेल के एक टैंकर पर किसी प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। इस पर 15 भारतीय नाविक सवार थे। इससे पहले 14 अक्तूबर को रोमानिया के सुलिना एंकरेज में एक केमिकल टैंकर ड्रोन हमले की चपेट में आ गया था, जिस पर 9 भारतीय नाविक थे। उन्होंने कहा कि दोनों जहाजों पर मौजूद सभी 24 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और किसी के हताहत या घायल होने की कोई सूचना नहीं है।