अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां: अमेरिका में अवैध मतदान, भारतीय गिरफ्तार; होर्मुज और रोमानिया में दो टैंकरों पर हमला
अमेरिका के मिनेसोटा में 2024 के आम चुनाव में गैरकानूनी रूप से मतदान करने और खुद को अमेरिकी नागरिक बताने के आरोप में भारतीय नागरिक मुकेश कुमार सोमाभाई चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) के अनुसार, चौधरी पर गलत जानकारी देकर मतदान करने और झूठा नागरिकता दावा करने का गंभीर आरोप है। दोषी साबित होने पर उन्हें प्रत्येक आरोप में अधिकतम पांच साल की जेल हो सकती है। अभियोजकों का आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर झूठा घोषणापत्र साइन किया था। अधिकारियों ने कहा कि वोट देने का अधिकार केवल अमेरिकी नागरिकों के पास है और वोट डालने के लिए खुद को अमेरिकी नागरिक बताना एक गंभीर अपराध है। इस अपराध में आरोपी को देश से निकाला भी जा सकता है।