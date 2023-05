Australia: सिडनी की एक इमारत में लगी भीषण आग, खाली कराई गईं आसपास की बिल्डिंग्स, यातायात रोका

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक इमारत में भीषण आग लगने की खबर है। आग इतनी भीषण है कि उससे सात मंजिला इमारत के ढहने का खतरा पैदा हो गया है। साथ ही आग आसपास की इमारतों में भी फैलने की आशंका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आसपास की इमारतों को खाली करा लिया है और सड़कों पर यातायात भी रोक दिया गया है। बड़ी संख्या में फायर फाइटर और दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटे हैं। गनीमत है कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

Woah huge fire in the heart of Surry Hills right now in Sydney, sent by @annamccrea37 @abcnews @abcsydney. pic.twitter.com/HMQGwmvr2T