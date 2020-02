अफगानिस्तान: अशरफ गनी को पांच महीने बाद राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत, दूसरी बार संभालेंगे सत्ता

सार अशरफ गनी को चुनाव में 50.64 फीसदी वोट हासिल हुए हैं। जबकि अब्दुल्ला अब्दुल्ला को 39.52 फीसदी वोट मिले।

Ashraf Ghani wins second term as President of Afghanistan: Afghan media. (File pic) pic.twitter.com/1GEo4shYWk