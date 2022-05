{"_id":"62718786ce15b710c80ce83e","slug":"apart-from-china-corona-cases-also-increased-in-europe-and-south-korea","type":"story","status":"publish","title_hn":"बढ़ रहा खतरा: चीन के अलावा यूरोप और दक्षिण कोरिया में कोरोना मामलों में इजाफा, ड्रैगन संक्रमण रोकने में नाकाम","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एजेंसी, ब्रुसेल्स/बीजिंग। Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 04 May 2022 01:20 AM IST