{"_id":"6271cc47396510681a5d8634","slug":"anti-abortion-activist-climbs-60-storey-tower-in-san-francisco","type":"story","status":"publish","title_hn":"अमेरिका: सैन फ्रांसिस्को में 60 मंजिला इमारत पर चढ़ा गर्भपात विरोधी कार्यकर्ता, हिरासत में लिया गया","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सैन फ्रांसिस्को Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 04 May 2022 06:19 AM IST