Russia : पुतिन ने रूस में सेना तैनात करने का दिया आदेश, पश्चिमी देशों से बताया यह बड़ा खतरा

यूूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज देश में आंशिक रूप से सेना तैनात करने का आदेश दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश रूस को तबाह व कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। इन देशों ने हद पार कर दी है।

West has crossed the line. West is calling to weaken, divide and destroy Russia. Support for compatriots to determine their own futures. Goals of special operation unchanged - LPR completely liberated, DPR partially, reports Russia's RT quoting Russian President Vladimir Putin https://t.co/46mCQgbPlv