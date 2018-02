Thankful that Vanessa & my children are safe and unharmed after the incredibly scary situation that occurred this morning. Truly disgusting that certain individuals choose to express their opposing views with such disturbing behavior. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 12, 2018

Thank you so much for all the help today in NYC! I appreciate all the quick response to make sure that I was safe ! Thank you @FDNY @SecretService @NYPDnews @NYPDCT @NewYorkFBI — Vanessa Trump (@MrsVanessaTrump) February 13, 2018

Thinking of @MrsVanessaTrump & wishing I was by her side today. No one deserves to be frightened this way. There is no excuse. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 12, 2018

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहू वेनेसा ट्रंप के घर पर एक संदिग्ध पत्र भेजा गया था जिसकी वजह से उन्हें मैनहेट्टन अस्पताल ले जाया गया। इसमें कॉर्न स्टार्च का पाउडर मिला है। पत्र ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और वेनेसा के पति के घर के पते पर भेजा गया था। इस मामले पर ट्रंप के परिवार ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। ट्रंप की बेटी इवांका ने कहा कि किसी को भी इस तरह से डराना नहीं जाना चाहिए।घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ट्विट किया- शुक्र है कि आज सुबह हुई घटना में वेनेसा और मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। यह बहुत गलत है कि कुछ लोगों ने अपना विरोध जाहिर करने के लिए यह कदम उठाया। वेनेसा ने ट्विट कर कहा- एनवासीआई आपको आज प्रदान की गई मदद के लिए धन्यवाद। मुझे बचाने के लिए की गई आपकी तुरंत कार्यवाही की मैं सराहना करती हूं। धन्यवाद।इस मामले पर इंवाका ट्रंप ने भी ट्विट कर कहा- वेनेसा ट्रंप के बारे में सोच रही हूं। काश की मैं आज उनके साथ होती। किसी को भी इस तरह से डराया नहीं जाना चाहिए। इसमें क्षमा के लिए कोई जगह नहीं है। परीक्षण में पत्र के लिफाफे पर मिला सफेद पाउडर खतरनाक नहीं मिला है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने बताया कि मामले के बारे में पता चलने पर राष्ट्रपति ने अपनी बहू से बात की थी। फिलहाल इस घटना की जांच सीक्रेट सर्विस कर रही है।