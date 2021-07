अमेरिका: माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज से चीनी हैकरों ने की हजारों कंप्यूटर व नेटवर्क की जासूसी, ब्लिंकन बोले-अंजाम भोगना होगा

भारत में जहां पेगासस जासूसी मामला उछल रहा है, वहीं अमेरिका में चीन के साइबर हैकरों द्वारा कंप्यूटरों व नेटवर्क के जरिए जासूसी का मामला सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने आरोप लगाया है कि चीन के सुरक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर की खामियों का लाभ उठाते हुए हजारों कंप्यूटरों व नेटवर्क की जासूसी की है। चीन को साइबर जगत में इस गैर जिम्मेदाराना कृत्य का अंजाम भोगना पड़ेगा।

PRC's Ministry of State Security exploited vulnerabilities in Microsoft Exchange Server in a massive cyber-espionage operation that compromised thousands of computers & networks: US Secretary of State, Antony Blinken