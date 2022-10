America : वॉशिंगटन के पास जनजाति बहुल इलाके में गोलीबारी, दो की मौत, दो संदिग्ध धरे गए

अमेरिका से एक बार फिर गोलीबारी होने की खबर आ रही है। इसमें दो लोगों की मौत होने और एक पुलिस अधिकारी के घायल होने की सूचना मिली है। यह घटना यहां के एक जनजाति बहुल इलाके में घटी है। पुलिस ने तीन में से दो संदिग्धों को पकड़ लिया है।

Authorities: 2 dead, officer wounded and 3 suspects on run after shooting on Washington's Colville Tribes reservation, reports AP