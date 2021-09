यूएन का फैसला : संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित नहीं करेंगे अफगानिस्तान और म्यांमार

{"_id":"6151d1c57286b1008751b619","slug":"afghanistan-myanmar-will-not-address-un-general-assembly-un-official","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092f\u0942\u090f\u0928 \u0915\u093e \u092b\u0948\u0938\u0932\u093e : \u0938\u0902\u092f\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u092e\u0939\u093e\u0938\u092d\u093e \u0915\u094b \u0938\u0902\u092c\u094b\u0927\u093f\u0924 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0905\u092b\u0917\u093e\u0928\u093f\u0938\u094d\u0924\u093e\u0928 \u0914\u0930 \u092e\u094d\u092f\u093e\u0902\u092e\u093e\u0930","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

पीटीआई, संयुक्त राष्ट्र Published by: Amit Mandal Updated Mon, 27 Sep 2021 07:44 PM IST

सार संयुक्त राष्ट्र में आम बहस के अंतिम दिन के लिए वक्ताओं की सूची में सत्र को संबोधित करने के लिए अफगानिस्तान और म्यांमार को वक्ताओं को सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

विस्तार

शुक्रवार को महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा था कि सोमवार के लिए सूची में अंकित अफगानिस्तान के प्रतिनिधि एच ई गुलाम एम इसाकजई हैं।



म्यांमार में तख्तापलट के बाद इसके सैन्य शासकों ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में देश के राजदूत क्याव मो तुन को बर्खास्त कर दिया गया है और चाहते हैं कि अब आंग थुरिन उनकी जगह लें।



पिछले हफ्ते तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर कहा था कि प्रवक्ता सुहैल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत के रूप में मान्यता दी जाए। इसमें शाहीन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में शिरकत करने देने की मांग की गई थी। अफगानिस्तान और म्यांमार सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय आम बहस को संबोधित नहीं करेंगे। एक उच्च यूएन अधिकारी ने यह जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के उच्च स्तरीय आम बहस के अंतिम दिन के लिए वक्ताओं की नवीनतम सूची के अनुसार, सत्र को संबोधित करने के लिए अफगानिस्तान और म्यांमार को वक्ताओं के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।शुक्रवार को महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा था कि सोमवार के लिए सूची में अंकित अफगानिस्तान के प्रतिनिधि एच ई गुलाम एम इसाकजई हैं।म्यांमार में तख्तापलट के बाद इसके सैन्य शासकों ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में देश के राजदूत क्याव मो तुन को बर्खास्त कर दिया गया है और चाहते हैं कि अब आंग थुरिन उनकी जगह लें।पिछले हफ्ते तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर कहा था कि प्रवक्ता सुहैल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत के रूप में मान्यता दी जाए। इसमें शाहीन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में शिरकत करने देने की मांग की गई थी।

Afghanistan, Myanmar will not address UN General Assembly: UN official