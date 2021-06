अफगानिस्तान: फिर बढ़ी हिंसा की वारदातें, तीन दिन में सात हमले, 23 की मौत, 49 घायल

अफगानिस्तान स्थित संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमए) के अनुसारबीते सप्ताह तीन दिनों में हिंसा की सात वारदातें हुईं। इनमें 23 लोगों की मौत हो गई और 49 घायल हुए हैं। टोलोन्यूज के अनुसार ये हमले कंधार, हेलमंड, उरुजगन, साड़ी पुल, परवान और कपिसा प्रांतों में हुए। दरअसल अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अभी अमेरिकी फौज की पूरी वापसी नहीं हुई है। पूरी वापसी के बाद हालात और खराब होने की आशंका है।

United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) says 23 civilians were killed and 49 were injured in seven incidents that took place over a 3-day period last week in Kandahar, Helmand, Uruzgan, Sari Pul, Parwan & Kapisa provinces: TOLOnews#Afghanistan