ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल की जन्मस्थली ब्लेनहिम पैलेस से चोरी हुआ सोने का टॉयलेट

{"_id":"5d7ce3cb8ebc3e017a2107cf","slug":"a-solid-gold-toiled-got-stolen-from-blenheim-palace-the-birthplace-of-winston-churchill","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u094d\u0930\u093f\u091f\u0947\u0928 \u0915\u0947 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u092a\u094d\u0930\u0927\u093e\u0928\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u091a\u0930\u094d\u091a\u093f\u0932 \u0915\u0940 \u091c\u0928\u094d\u092e\u0938\u094d\u0925\u0932\u0940 \u092c\u094d\u0932\u0947\u0928\u0939\u093f\u092e \u092a\u0948\u0932\u0947\u0938 \u0938\u0947 \u091a\u094b\u0930\u0940 \u0939\u0941\u0906 \u0938\u094b\u0928\u0947 \u0915\u093e \u091f\u0949\u092f\u0932\u0947\u091f","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

ऑक्सफोर्डशायर में ब्लेनहिम पैलेस से पूरी तरह सोने से बना एक टॉयलेट (शौचालय) चोरी हो गया। यह टॉयलेट 18 कैरट के सोने से बना हुआ था। बता दें कि ब्लेनहिम पैलेस में ही ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का जन्म हुआ था।



इटली के कलाकार मॉरीजियो कैटेलन की प्रदर्शनी 'विजय कोई विकल्प नहीं है' (Victory is Not an Option) में इस टॉयलेट को लगाया गया था। दर्शकों के लिए यह केवल गुरुवार को खोला गया था।



टेम्स वैली पुलिस को शनिवार की सुबह 4.57 बजे टॉयलेट चोरी होने की जानकारी मिली। पुलिस के एक बयान के मुताबिक घटना को अंजाम देकर चोर वहां से करीब 4.50 बजे फरार हो गए थे। मामले में 66 साल के एक व्यक्ति को चोरी के संबंध में गिरफ्तार किया गया है।



पुलिस का कहना है कि चोरी गए टॉयलेट को अभी बरामद नहीं किया जा सका है, लेकिन इसे खोजने की और अपराधियों को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी गवाह को पुलिस से संपर्क करने की भी अपील की है।



'अमेरिका' के नाम से जाने जाने वाले इस टॉयलेट को सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी में साल 2016 में गगेनहाइम में प्रदर्शित किया गया था। ब्लेनहाइम पैलेस में इस टॉयलेट को उस कमरे के पास लगाया गया था, जिसमें चर्चिल का जन्म हुआ था।