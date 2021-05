म्यांमार: एक पार्सल बम विस्फोट में सांसद समेत पांच अधिकारियों की मौत

{"_id":"609221ca8ebc3e8d2f36c977","slug":"a-mp-and-five-officials-killed-in-a-parcel-bombing-myanmar","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u094d\u092f\u093e\u0902\u092e\u093e\u0930: \u090f\u0915 \u092a\u093e\u0930\u094d\u0938\u0932 \u092c\u092e \u0935\u093f\u0938\u094d\u092b\u094b\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0938\u093e\u0902\u0938\u0926 \u0938\u092e\u0947\u0924 \u092a\u093e\u0902\u091a \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092e\u094c\u0924","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

एजेंसी, नेपीता Published by: Kuldeep Singh Updated Wed, 05 May 2021 10:10 AM IST