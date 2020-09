मानवाधिकार परिषद में भारत ने कहा- ऑनलाइन और सोशल मीडिया बन रहा है आतंकवाद का माध्यम

मानवाधिकार परिषद के 45 वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवन बढ़े ने कहा कि ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवाद और भी ज्यादा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी घृणा फैलाने वाले भाषणों, फर्जी समाचारों और गलत सिद्धांतों के माध्यम से गलत सूचना प्रसारित करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

Increased presence of people online & on social media has been targeted by terrorists to disseminate misinformation through hate speeches, fake news & doctored videos: Pawan Badhe, First Secretary at Permanent Mission of India to UN at 45th Session of Human Rights Council, Geneva pic.twitter.com/TRqfVvhohC