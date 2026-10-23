लाल सागर में आखिर क्या हुआ? 14 भारतीयों वाली नौका पर सऊदी अरब के हमले का दावा, हूतियों ने लगाए आरोप

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हूती प्रवक्ता याह्या सरी ने दावा किया कि नौका पर 14 भारतीय नागरिक सवार हैं और हूती लड़ाके उन्हें बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना के बारे में आगे और जानकारी दी जाएगी। यमन में भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 'हम 22 अक्तूबर को यमन के तट के पास हुई घटना के बारे में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान एक नौका पर भारतीय नागरिक सवार थे।' यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ रहा है। दोनों पक्ष एक-दूसरे के ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं।भारतीय दूतावास ने कहा, 'क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण फिलहाल घटना के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमने घटना के हालात और तथ्यों का पता लगाने के लिए अलग-अलग पक्षों से संपर्क किया है। उम्मीद है कि विश्वसनीय जानकारी मिलते ही आगे की जानकारी साझा की जाएगी।' दूतावास ने भरोसा दिलाया था कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव मदद की जाएगी।इस बीच, बुधवार को सऊदी अरब में एक प्रमुख हवाई अड्डे और एक तेल क्षेत्र पर हुए दो अलग-अलग हमलों में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य भारतीय घायल हुए थे। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय अधिकारी यमन के तट पर हुई घटना से जुड़े तथ्यों की पुष्टि करने और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं।