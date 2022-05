{"_id":"62770a1e01b1b075aa300d6c","slug":"11-egyptian-troops-killed-in-clashes-with-terrorists-in-sinai","type":"story","status":"publish","title_hn":"मिस्र: सिनाई में आतंकवादियों के साथ संघर्ष में 11 सैनिकों की मौत, पांच घायल","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एएनआई, काहिरा। Published by: देव कश्यप Updated Sun, 08 May 2022 06:31 AM IST