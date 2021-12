IND vs SA: विराट कोहली ने टॉस जीतकर बनाया अनोखा कीर्तिमान, सोशल मीडिया पर फैंस ने यूं जताई खुशी

That smile after Winning the Toss @imVkohli 🤣❤️ pic.twitter.com/7G2XjuNRX1 — Nishita Sarma ॐ (@MyLoveVirat18) December 26, 2021

भारत के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क स्टेडियम में विराट ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतने के साथ ही उन्होंने कप्तानी में एक नया कीर्तिमान बना लिया। वह अब टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक टॉस जीतने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया।मैच से पहले सिक्का उछलने के साथ ही विराट की किस्मत ने साथ दिया और उन्होंने एक अहम टॉस जीता। इसके साथ ही कप्तान कोहली 67 मैचों में 30 के साथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले भारतीय कप्तान बन गए। विराट के चेहरे पर टॉस जीतने की खुशी भी साफ़ दिखी और वह मुस्कुराते नजर आए।गौरतलब है कि विराट पिछले कुछ समय से लगातार टॉस हार रहे थे। आईपीएल 2021 से लेकर टी-20 वर्ल्ड कप तक, उन्हें अधिकतर मौकों पर टॉस के मामले में निराशा हाथ लगी। यही कारण है कि टॉस को लेकर उन्हें ट्रोल भी किया जाने लगा था। हालांकि रविवार को टॉस जीतने पर फैंस ने मीम्स के जरिए अपनी खुशी जताई और विराट को बधाइयां दी।