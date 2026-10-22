दुर्गा पूजा में शामिल हुए मेयर जोहरान ममदानी, हिंदू समुदाय के लोगों के साथ मनाई नवरात्रि

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न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने हिंदू समुदाय के लोगों के साथ नवरात्रि और दुर्गा पूजा मनाई। इस दौरान उन्होंने गरबा किया, आरती में हिस्सा लिया और मां दुर्गा की आराधना की। लेकिन इस मुलाकात का संदेश सिर्फ त्योहार मनाने तक सीमित नहीं रहा। ममदानी ने नफरत के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने और एक-दूसरे का ख्याल रखने की अपील भी की।

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