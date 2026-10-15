रियाद हमले के बाद भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी,तुरंत करें ये काम!

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सऊदी अरब में हवाई हमले के बाद सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमले के बाद विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे भारत और सऊदी अरब के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय दूतावास ने 14 अक्टूबर 2026 को नई एडवाइजरी जारी करते हुए सऊदी अरब में रह रहे भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने विशेष रूप से कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में लोग घरों के अंदर रहें और घटनाओं से संबंधित वीडियो या खबरें सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें।



विमान सेवाओं की स्थिति की बात करें तो 14 अक्टूबर की जानकारी के अनुसार, रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन निलंबित था। एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और इंडिगो ने सऊदी अरब के लिए आने-जाने वाली उड़ानें 17 अक्टूबर 2026 तक निलंबित कर दी थीं। हालांकि, दम्माम, जेद्दा और मदीना हवाई अड्डों से उड़ानें जारी थीं, लेकिन कुछ सेवाओं में देरी और व्यवधान की सूचना थी। सऊदी एयरलाइंस सऊदिया इन तीन शहरों से निर्धारित उड़ानें संचालित कर रही थी, जबकि फ्लाइनास की दम्माम से लखनऊ के बीच भी सेवा जारी थी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से उड़ान की ताजा स्थिति की पुष्टि जरूर करें।



हमले में घायल भारतीय नागरिकों की स्थिति को लेकर भी दूतावास ने जानकारी साझा की। 14 अक्टूबर के अपडेट के मुताबिक, दो भारतीय नागरिक गहन चिकित्सा इकाई यानी ICU में भर्ती थे, जबकि एक अन्य घायल को ICU से हाई डिपेंडेंसी यूनिट में स्थानांतरित किया गया था। चार अन्य भारतीय सामान्य वार्ड में उपचार करा रहे थे और एक व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी। इस घटना में एक भारतीय नागरिक की मौत की भी खबर सामने आई थी।



भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे हवाई हमले के दौरान घरों के अंदर रहें, स्थानीय प्रशासन की आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और अपुष्ट खबरों या वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा न करें। जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हुई हैं, वे अपनी एयरलाइन, ट्रैवल एजेंट या उमरा सेवा प्रदाता के संपर्क में रहें। आपात स्थिति में सऊदी अरब छोड़ना जरूरी हो तो कतर या बहरीन जैसे पड़ोसी देशों के हवाई अड्डों से यात्रा के विकल्प पर विचार किया जा सकता है, लेकिन संबंधित देश के वीजा नियमों का पालन करना आवश्यक है।



दूतावास ने प्रभावित भारतीयों की सहायता के लिए 24 घंटे का कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। सऊदी अरब के भीतर से टोल-फ्री नंबर 8002471234 पर संपर्क किया जा सकता है। अन्य संपर्क विकल्पों में +966-11-488469, व्हाट्सऐप +966-536216082 और ईमेल cw.riyadh@mea.gov.in शामिल हैं। मौजूदा स्थिति में सबसे जरूरी है कि भारतीय नागरिक आधिकारिक एडवाइजरी पर नजर रखें, सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और उड़ान की पुष्टि किए बिना एयरपोर्ट के लिए रवाना न हों।

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