हनुमान जन्मोत्सव पर मनोज तिवारी ने किया अखंड रामायण का पाठ

वीडियो डेस्क / अमर उजाला डॉट कॉम Published by: चंद्रप्रकाश नीरज Updated Sun, 17 Apr 2022 04:25 PM IST

पिछले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में हनुमान चालीसा और अजान को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सांसद मनोज तिवारी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अखंड रामायण का पाठ करते हुए नज़र आ रहे है।