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Kissing Car Video: 3 घंटे में गर्लफ्रेंड के 3400 चुम्मे! पुलिस ने धर लिया और 6 हजार ले लिए

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Tue, 25 Aug 2026 11:41 AM IST

एक कार मालिक ने अपनी गाड़ी के पूरे शरीर पर लिपस्टिक से अनगिनत 'किस' (चुंबन) के निशान छपवा लिए थे। लेकिन जब ये मामला ट्रैफिक पुलिस की नजरों में आया तो क्या हुआ देखिए ... और पढ़ें

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