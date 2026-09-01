{"_id":"6a967e97b9e65d8627085106","slug":"amroha-ground-report-daranagar-had-been-in-the-dark-since-the-british-era-yogi-government-transformed-it-int-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"Amroha Ground Report: अंग्रेजों के जमाने से अंधेरे में था दारानगर, योगी सरकार ने बनाया सोलर विलेज","category":{"title":"Events Coverage","title_hn":"इवेंट कवरेज","slug":"events-coverage"}}

Amroha Ground Report: अंग्रेजों के जमाने से अंधेरे में था दारानगर, योगी सरकार ने बनाया सोलर विलेज

Video Published by: Published by: सोनम मिश्रा Updated Tue, 01 Sep 2026 12:58 PM IST







Link Copied



Amroha Ground Report: अंग्रेजों के जमाने से अंधेरे में था दारानगर, योगी सरकार ने बनाया सोलर विलेज

विज्ञापन